American Interest: Коррупция – это новый коммунизм

Конечно, взяточничество нельзя назвать идеологией, но угроза от него не меньше.

Коррупция существовала всегда. Даже в библейском Второзаконии написано: «Не будешь брать даров, ибо они ослепляют глаза мудрых и искажают слова справедливых». Но в 21-м веке коварные последствия взяточничества выросли до тревожных масштабов. Большая коррупция предполагает, что люди при власти используют государственные ресурсы, чтобы обогатить себя и своих друзей. Это вредит политике стран и подпитывает диктатуру.

Правящие круги очень мотивированы оставаться у власти и воровать бесконечно долго. Поэтому они используют часть награбленного, чтобы подкупить и подавить тех, кем они управляют, и сохранить власть в своих руках. Большая коррупция искажает и уничтожает экономики. Потому что необходимый капитал не доходит до производительных каналов. Вместо этого он оседает на банковских счетах коррумпированных элит, что еще больше усугубляет неравномерное распределение богатства. Об этом на страницах American Interest пишет профессор американской внешней политики в Университете Джона Хопкинса Майкл Манделбаум.

На самом деле в измерении политического и экономического влияния масштабная коррупция имеет такие же последствия, как и коммунизм, который в прошлом веке помогал репрессивным режимам. Эта же идеология стала причиной неудовлетворительных экономических успехов стран, где коммунисты пришли к власти. Более того, коррупция 21 века повторяет коммунизм с 20-го в еще одним очень важным образом: она разжигает международные конфликты.

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Автор напоминает о том, как агрессивный глобальный Интернационал, поддерживаемый СССР, создавал главные угрозы для мира на планете в период с конца Второй мировой и до завершения Холодной войны. Большая коррупция теперь так же лежит в ядре крупнейших вызовов для глобального мира и стабильности сегодня. Таким образом, борьба с коррупцией – это путь к преобразованию мира в место без войн.

Сегодня угрозы поступают от желания трех крупных стран доминировать в своих регионах, и их готовности применять грубую силу для этого. В Европе Россия оккупировала украинский Крым и вторглась в восточные регионы Украины. В Азии Китай посягает на большую часть западной части Тихого океана, строя там искусственные острова, на которых потом появляются военные базы. На Ближнем Востоке Иран создал армию, которая действует от его имени в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене. Агрессивная внешняя политика России, Китая и Ирана угрожает их соседям, а следовательно и международным интересам США.

Агрессивность этих стран имеет несколько причин. Но одна из них особенно важна: это защита режимов. Правительство Владимира Путина в России, правление коммунистов Си Цзиньпина в Китае и клерикальная автократия в Иране – это все, что осталось от диктатуры в почти полностью демократическом мире. Москва, Пекин и Тегеран, окруженные демократическими соседями, чувствуют незащищенность своих режимов. Они полагаются в основном на принуждение для сохранения власти, но каждый из них испытывает необходимость в политической легитимности и народной поддержке. И именно эта потребность связывает коррупцию с угрозой разжигания войны.

Ни российский, ни китайский, ни иранский режимы не выбрали демократический способ обретения легитимности. Потому что так они точно потеряли бы власть. В 20-м веке Кремль и Пекин настаивали на своем праве на власть на основе идеологии: они воплощали заповеди Марксизма-Ленинизма (и Маоизма в Китае). Но их преемники в 21-м веке или формально отказались от коммунизма, как в России, или по-сути, как в Китае. Иранский режим не имеет официальной идеологии, опираясь на персидскую и шиитскую версию исламского фундаментализма. Но мало кто из иранцев за пределами правящей элиты исповедует эти взгляды.

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Диктатуры в посткоммунистической России и постмаоистском Китае опирались на экономический рост, чтобы обрести необходимую популярность. Москва полагалась на высокие доходы от продажи нефти. А Пекин переселял людей из сел в города, увеличивал правительственные инвестиции в инфраструктуру и наращивал экспорт. Впрочем, теперь обе эти модели не приносят желаемые результаты. Иранская экономика была в бедном состоянии с дня создания Исламской республики, что усиливает общественное недовольство клириками при власти.

Не имея возможности использовать демократию, идеологию или экономический рост, правительства в России, Китае и Иране обратились к агрессивному национализму, чтобы усилить свои позиции дома. Цель получить общественную поддержку – не единственная причина для их агрессивной внешней политики, но, во всяком случае, чрезвычайно важная. Те, кто управляет агрессивными режимами, выставляют свои военные авантюры за рубежом как способ гарантирования своим странам «законного права» на первенство в их регионах. Они также часто оправдываются тем, что, мол, им приходится идти на агрессивные действия из-за коварных распрей завистливых соперников, прежде всего США. Такая тактика, по мнению автора, достигла определенного успеха в случае каждой из стран-агрессоров. И пока режимы в России, Китае и Иране будут думать, что их авантюры работают, они будут готовы устраивать новые. Это создает наибольшую угрозу для мирового порядка и напрямую связано с коррупцией.

Когда Владимир Путин, Си Цзиньпин и лидеры Ирана проводят свою зловещую внешнюю политику, они защищают свои режимы. А режимы, которыми они управляют, коррумпированы. На самом деле каждый из них практикует большую коррупцию. Россия и Китай считаются клептократическими странами. Широкомасштабное разворовывание ресурсов их правительствами и приближенными к ним людьми – это сущность, определяющая деятельность обоих режимов. Это то, чем российские и китайские правящие круги в основном и занимаются. Цель завладения властью в государстве – это накопление личного богатства.

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Люди присоединяются к режиму Путина или вступают в китайскую Компартию лишь для того, чтобы построить карьеру в их иерархиях и получить возможность разбогатеть. В основном это им удается. Большая коррупция подталкивает российский, китайский и иранский режимы к агрессивному национализму и развязыванию войн. Потому что им нужно отвлечь внимание населения от взяточничества, которое непопулярно во всем мире. Никто кроме тех, кто берет взятки, не одобряет такую практику. И даже те, кто не чист на руку, никогда не решатся заявить о своих взглядах открыто. Наоборот, клептократический режимы очень часто официально говорят о своем осуждении коррупции.

После падения коммунизма многие страны стали свободнее, богаче и мирнее. Конец клептократических режимов, которые управляют Россией, Китаем и Ираном, будут иметь такие же положительные последствия. Их уничтожение устранит мощный мотив для политических репрессий, высвободит ресурсы для продуктивного экономического применения и, что самое важное для всего мира, ликвидирует главную причину международной агрессии.