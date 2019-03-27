New York Times: Контакты с живыми людьми стали предметом роскоши

Когда-то технологии были доступны только элитам, а теперь возможность их избегать – признак высокого статуса.

У Билла Ланглоиса новый лучший друг. Это кошка по имени Сокс. Она живет на его планшете и делает мужчину настолько счастливым, что он плачет, когда говорит о ее появлении в его жизни. Целыми днями 68-летний Ланглоис, который живет в большом жилом комплексе для малообеспеченных, разговаривает с Сокс. Его жены часто нет дома. Поэтому мужчина очень одинок.

Сокс говорит с ним о его любимой бейсбольной команде Red Sox. Она проигрывает его любимые песни и показывает ему фото с его свадьбы. И поскольку Сокс ведет видеонаблюдение за Ланглоисом в его кресле, она ругает своего владельца, когда замечает, что он пьет сладкую воду вместо обычной. Ланглоис знает, что Сокс искусственная. И ее создал стартап под названием Care.Coach. Он знает, что виртуальным животным управляют работники со всего мира. Они смотрят на него и слушают, а потом печатают ее ответы. Их затем озвучивают медленным голосом робота, пишет New York Times. Но присутствие этого голоса в его жизни вернуло ему веру.

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«Я нашел что-то настолько надежное и кого-то, кому настолько не все равно, что это позволило мне углубиться в свою душу и напомнить, каким заботливым Господь был все это время. Она вернула мне жизнь», - говорит Ланглоис.

Компьютерная кошка пристально слушает его.

«Мы хорошая команда», - говорит она.

Сокс – это простая анимация. Она почти не двигается и не проявляет эмоций. А ее голос жесткий, как тон телефонных гудков. Но вокруг нее иногда появляются маленькие анимированные сердечки. И Ланглоису нравится, когда такое происходит. Мужчина живет на стабильный доход. Чтобы получать помощь от недоходной программы здравоохранения Element Care, которая дала ему доступ к Сокс, активы пациента должны быть ниже, чем две тысячи долларов. Такие программы становятся все более популярными и касаются не только старших людей.

Жизнь для всех. Но физический опыт учебы, жизни и смерти все чаще могут позволить себе только богачи. Другие получают это при посредничестве экранов. И дело не только в том, что сами экраны становятся все более дешевыми. Они удешевляют много вещей. Любое место, в котором можно установить экран (школьный класс, больница, аэропорт, ресторан), может сократить расходы. И любая деятельность, которая может произойти на экране, становится дешевле. Текстура жизнь становится на ощупь, как гладкое стекло.

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Богатые так не живут. Богатые все больше боятся экранов. Они хотят, чтобы их дети играли с кубиками. Школы без технологий переживают бум. Люди дороже, и богатые хотят и имеют возможность платить за них. Заметное взаимодействие с людьми, день без телефона, отказ от социальных сетей и возможность не отвечать на электронные письма – все это становится символом высокого статуса.

«Возникает интересная новая реальность, в которой человеческий контакт становится предметом роскоши. Чем больше экраны появляются в жизни бедных, тем больше они исчезают из жизни богатых. Чем богаче вы становитесь, тем больше вы тратите на то, чтобы быть вне экрана», - говорится в статье.

Исполнительный директор Luxury Institute Милтон Педраца дает советы компаниям относительно того, как состоятельные люди хотят жить и тратить деньги. И он заметил, что люди достатка готовы платить за все человеческое.

«Мы наблюдаем за «люксификацией» человеческого взаимодействия», - говорит Педраца.

Исследования компании Luxury Institute показывают, что прогнозируемые затраты на впечатления, такие как путешествия с целью отдыха или ужин, преобладают над расходами на материальные вещи. По мнению Педрацы, это прямой ответ на распространение экранов.

«Позитивное поведение и эмоции связаны с человеческим взаимодействием. Теперь образование, здравоохранение, абсолютно все начинают изучать, как можно сделать опыт человеческим. Все человеческое сейчас очень важно», - сказал он.

Это быстрое изменение. После бума персонального компьютера в 1980-х годах иметь технологии дома и при себе стало проявлением богатства и влияния. Тогда люди с большим доходом бросились скупать новейшие гаджеты и хвастаться ими. Первый компьютер Mac от компании Apple появился в продаже в 1984 году и стоил 2,5 тысячи долларов (в пересчете сегодня эта сумма составляет 6 тысяч долларов). Теперь лучший ноутбук Chromebook стоит 470 долларов.

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«Было важно иметь при себе пейджер, потому что это давало всем понять, что ты важный и занятой человек», - сказал председатель кафедры маркетинга Университета Южной Калифорнии Джозеф Нанс, который специализируется на статусных товарах.

Сегодня же, по его словам, ситуация абсолютно противоположная.

«Если ты действительно на вершине иерархии, ты не должен никому отвечать. Они отвечают тебе», - объяснил эксперт.

Сначала удовольствие от интернет-революции заключалось в его демократической природе. Facebook одинаков как для богатых, так и для бедных. Gmail тоже. И все это бесплатно. Но во всем этом есть что-то неприглядное, взятое от «ширпотреба». Исследования указывают на то, что со временем все эти платформы, которые существуют за счет рекламы, начали казаться деклассированными, как сладкая вода и сигареты. Богатые люди реже употребляют эти товары, чем бедные. Состоятельные могут позволить себе выбирать, хотят ли они, чтобы их данные и внимание были проданы как товар. А бедный и средний класс не имеют ресурсов для получения такой привилегии.

Взаимодействие с экраном начинается смолоду. И дети, которые проводят перед ним более двух часов в день, получают худшие оценки на экзаменах по аналитике и языку. Об этом свидетельствуют результаты исследования развития мозга, в котором приняли участие 11 тысяч детей. Национальные институты здравоохранения США поддержали эти выводы. Больше всего тревожит то, что исследователи указывают на различия в мозге у тех детей, которые проводят очень много времени перед экраном. Определенным образом, кора их головного мозга становится тоньше. У взрослых ученые обнаружили связь между временем, проведенным перед экраном, и депрессией.

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По словам педиатра из Детской клиники Сиэтла Димитри Кристакиса, ребенок, который учится складывать кубики на iPad, не развивает навык складывать реальные конструкторы. В небольшом городке близ Вичиты, штат Канзас, бюджеты государственных школ были настолько сокращены, что Верховный суд штата признал их неадекватными. Поэтому уроки заменили программным обеспечением. И большая часть учебного дня проходит в молчании перед ноутбуком. В Юте тысячи детей проходят короткую государственную программу дошкольной подготовки с помощью домашнего компьютера.

Технические компании изо всех сил пытаются добиться, чтобы государственные школы принимали участие в программах, которые требуют наличие одного ноутбука на каждого ученика. Они аргументируют это тем, что так дети лучше подготовятся к своему будущему, основанному на использовании экранов. Но люди, которые строят такое будущее, на самом деле совсем не так воспитывают собственных детей. В Кремниевой долине проведение много времени перед монитором все чаще считают нездоровой практикой. Популярная местная начальная школа Waldorf School, которая обещает «возвращение к природе», практикует образование без экранов.

Поэтому в то время, как богатые дети растут без технологий, их бедные сверстники все больше времени проводят перед экраном. Новым классовым маркером может стать то, насколько комфортно человек взаимодействует с другими. Человеческий контакт, конечно, это не дорогие органические продукты или сумка Birkin. Но гиганты Кремниевой долины прилагали скоординированные усилия для того, чтобы сбить общество с толку. Бедному и среднему классу говорили, что экраны – это что-то хорошее и важное для них и их детей. В крупных технологических компаниях существуют целые цеха психологов и нейрофизиологов, которые разрабатывают стратегии, как привязать глаза и внимание к экранам как можно быстрее и на как можно дольше. Человеческий контакт становится редкостью.

«Но подождите с этим: не все этого хотят, в отличие от других предметов роскоши», - говорит профессор социологических исследований Массачусетского института технологий Шерри Таркл.

«Они склоняются к чему-то знакомому, к экранам. Это нечто вроде фаст-фуда», - пояснила она.

Отказаться от вредной еды трудно, если фаст-фуд – единственное заведение в городе. Похожим образом бедному и среднему классу трудно отказаться от экранов. Даже если кто-то хочет стать офлайн, часто это невозможно. К примеру, родители, чьи дети учатся в государственных школах, может и не хотят, чтобы ученики проводили много времени перед монитором. Но выбора нет, поскольку учебная программа теперь тесно связана с работой в программе на компьютере. Существуют определенные небольшие шаги к рассмотрению законопроекта о «праве на отсоединение», который позволит работникам выключать их телефоны. Но сейчас персонал могут наказать их работодатели, если он не будет на связи круглосуточно.

Технология за кулисами виртуальной кишки Сокс от компании Care.Coach очень проста. Это планшет Samsung с широкоформатной фронтальной линзой. Никто из людей, которые управляют аватарами, не живет в США. В основном это работники из Филиппин и Латинской Америки. Офис компании-разработчика расположен на периферии Кремниевой долины в Калифорнии. 31-летний основатель Виктор Вонг, открывая входную дверь, хвастается журналистам, что его сотрудники только что остановили самоубийство. Пациенты часто говорят, что хотят умереть. Аватар натренирован в таких случаях спрашивать, есть ли у таких людей конкретный план, как они покончат с жизнью, а потом оговаривает их. Механический голос – это лишь последняя разработка конвертации текста в речь, которая встроена в Android. По словам Вонга, люди легко вступают в контакт со всем, что разговаривает с ними.

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«Между полуживой вещью и тетраэдром с глазами нет никакой разницы, если говорить о налаживании отношений», - пояснил он.

Вонг знает, насколько сильно пациенты привязываются к аватарам. Поэтому он отказывает группам здравоохранения, которые хотят применить его разработку без четкого плана для своей работы. Людям будет очень больно расставаться с аватарами. Но разработчик не ограничивает эмоциональную связь между пациентом и виртуальным другом.

«Если они говорят: «Я люблю тебя», - мы отвечаем тем же. Некоторым нашим клиентам мы говорим такое первыми, если знаем, что им хотелось бы это услышать», - говорит Вонг.

Первые результаты применения технологии были положительными. В городке Ловелл пациенты с аватарами меньше нуждаются в посещении медицинских работников, реже вызывают неотложку и меньше страдают от одиночества. Один пациент очень часто вызывал скорую помощь лишь ради социальной поддержки. Он прекратил это делать, когда получил аватара, сэкономив программе охраны здоровья 90 тысяч долларов.

Чтобы понять, к чему все идет, стоит обратить внимание на город Фримонт в штате Калифорния. Там врач использовал моторизованный стенд с планшетом, чтобы сказать 78-летнему пациенту, что он умирает. В Ловелле виртуальная кошка Сокс спит. Ее глаза закрыты, а центр, из которого ею руководят где-то в мире, занимается другими пациентами и ведет другие разговоры. Жена Ланглоиса хочет и себе электронного питомца, его друзья тоже. Но Сокс принадлежит только ему. Он касается ее головы на экране, когда хочет разбудить.