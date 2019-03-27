Держитесь крепче: топ самых экстремальных аттракционов в мире (видео)

Для тех, кому в повседневности не хватает адреналина, существуют экстремальные аттракционы. Там есть все шансы получить незабываемые впечатления на всю жизнь.

Самое время пристегнуть ремни и запастись смелостью - мы отправляемся!

The Big Shot (США)

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The Big Shot считается самым высоким аттракционом в мире. Аттракцион поднимает посетителей на высоту 329 метров, со скоростью 70 км/час. Несколько секунд смельчаки любуются пейзажем, а потом стремительно падают вниз.

X-Scream (США)

Аттракцион установлен на крыше отеля-небоскреба "Стратосфера", высота которого составляет 330 метров. Вагончик X-Scream выезжает в сторону от башни, раскачивается и резко тормозит. При торможении нос вагона выходит далеко за пределы рельса и останавливается лишь на самом конце.

Takabisha (Япония)

Аттракцион известный в мире самым экстремальным углом спуска - 121 градус. Трасса Takabisha имеет семь петель, а скорость движения вагончиков достигает 100 км/час. Самая высокая точка находится на 43-метровой отметке, откуда под уклоном дорога резко идет вниз.

Steel Dragon (Япония)

Это самая длинная на планете американская горка – 2479 метров. В высоту аттракцион достигает 100 метров и развивает скорость вагонеток до 150 км/час. Особенность Steel Dragon - невероятное падение с 93-метровой высоты.

Formula Rossa (ОАЭ)

Это самая быстрая на планете американская горка. Разгон вагонеток составляет до 240 км/ч за 4,9 секунд. Сама горка выполнена в виде знаменитой трассы для гонок автодрома Монца.

Colossus (Англия)

Наиболее закрученная американская горка расположенная в Великобритании. Длина этого аттракциона 850 метров, а высота 30 метров. Вагончики с людьми на скорости 65 км/ч успевают десять раз перевернуться вверх ногами.