Авария круизного лайнера в Норвегии: число пострадавших увеличилось

Всего к врачам обратились 27 человек.

Число пострадавших пассажиров круизного лайнера Viking Sky, который попал в аварийную ситуацию у берегов Норвегии, но в результате сумел безопасно добраться до норвежского порта Молде, увеличилось.

Об этом сообщает портал NRK.

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Всего вследствие чрезвычайного происшествия с лайнером к врачам обратились 27 человек.

Отмечается, что большинству обратившихся была оказана оперативная помощь и они были отпущены домой, шестеро из них были госпитализированы в клинику Молде.

Как сообщал УНИАН, 23 марта лайнер потерял тягу двигателей и послал сигнал бедствия.

ЧП произошло в опасных водах, возникла опасность столкновения судна со скалами. На лайнере находились около 1300 человек. Спасатели начали эвакуацию людей по воздуху

Сегодня на судне удалось запустить три из четырех двигателей, после чего лайнер успешно добрался к ближайшему порту в сопровождении буксиров.