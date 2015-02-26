Бридлава беспокоит милитаризация Крыма
Главком НАТО в Европе генерал Филип Бридлав выразил обеспокоенность наращиванием российской военной группировки в Крыму, в частности — развертыванием там дальнобойных зенитных и ударных ракетных систем.
Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).
«Мы наблюдаем в Крыму существенные изменения в части развертываемых там вооружений. Зенитные системы контролируют примерно половину Черного моря, а ракеты класса "поверхность-поверхность" покрывают его целиком. Эти системы вооружения превратили Крым в могущественный плацдарм, обеспечивающий проекцию силы в регионе», — подчеркнул Бридлав на брифинге для журналистов, сообщает Lenta.ru.
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Американские эксперты отмечают, что подобное размещение вооружений напрямую угрожает присутствию кораблей НАТО в Черном море и способно изменить баланс сил в регионе.
Отвечая на вопрос о полетах российских самолетов над американскими кораблями, заходящими в Черное море, Бридлав заметил, что российские военные ведут себя в регионе в целом не агрессивно.
«Мы видели разное поведение [российских военных], но по большей части его можно назвать профессиональным», — сказал Бридлав, заметив, однако, что чем ближе корабли НАТО подходили к крымскому побережью, тем больше они получали активного противодействия.