Бридлава беспокоит милитаризация Крыма

Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

«Мы наблюдаем в Крыму существенные изменения в части развертываемых там вооружений. Зенитные системы контролируют примерно половину Черного моря, а ракеты класса "поверхность-поверхность" покрывают его целиком. Эти системы вооружения превратили Крым в могущественный плацдарм, обеспечивающий проекцию силы в регионе», — подчеркнул Бридлав на брифинге для журналистов, сообщает Lenta.ru.

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Американские эксперты отмечают, что подобное размещение вооружений напрямую угрожает присутствию кораблей НАТО в Черном море и способно изменить баланс сил в регионе.

Отвечая на вопрос о полетах российских самолетов над американскими кораблями, заходящими в Черное море, Бридлав заметил, что российские военные ведут себя в регионе в целом не агрессивно.

«Мы видели разное поведение [российских военных], но по большей части его можно назвать профессиональным», — сказал Бридлав, заметив, однако, что чем ближе корабли НАТО подходили к крымскому побережью, тем больше они получали активного противодействия.