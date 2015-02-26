НАТО призывает США отправить в Европу больше войск из-за агрессии России

Как сообщает «5 канал», с таким обращением выступил американский генерал Филипп Бридлав, командующий силами Альянса в Европе.

Он призвал конгрессменов увеличить финансирование совместных учений и военных баз. По словам Бридлава, от этого зависит безопасность не только европейских союзников, но и всего мира, ведь амбиции России Донбассом и Крымом не ограничиваются.

Бридлав напомнил Конгрессу США, что Москва не только вдохновляет боевиков, но и предоставляет им полную материальную поддержку.

Читайте такжеНорвегия проведет реструктуризацию армии из-за российской агрессии"Россия грубо нарушает права и принципы, которые на протяжении десятилетий были основой европейской безопасности. Российская агрессия очевидна - в оккупации Крыма, в военном конфликте на Донбассе. Российские силы предоставляли сепаратистам тяжелое вооружение, тренировки, командование, артиллерийскую поддержку, тактическую и оперативную информацию, воздушную защиту. Более тысячи единиц российского военного оборудования было перевезено в Украину. Во многих случаях российские вооруженные силы вмешивались лично", - заявил генерал.