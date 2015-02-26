В Беларуси доступ к сайтам могут ограничивать без решения суда

Согласно документу, полный или частичный доступ к сайтам может быть ограничен во внесудебном порядке по решению министерства информации, передает Би-би-си.

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Заблокированы могут быть не только сайты, но и прокси-серверы и анонимные сети типа Tor.