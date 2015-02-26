"Аль-Каида" планировала серию терактов в России и Британии

Эти документы были в среду рассмотрены в Нью-Йорке в ходе суда над пакистанцем Абидом Нассиром, которого обвиняют в подготовке нападений на Нью-Йорк и Манчестер. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В этих бумагах речь идет также о готовившихся нападениях в Европе, в том числе в Британии. Как говорится в одном из писем, адресованных Бин Ладену, члены группировки были направлены в Европу и Россию, но некоторые были арестованы.

В то же время, как сообщает ТАСС, "Аль-Каида" планировала подрыв газопровода и атаку против американского посольства.

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В бумагах нет прямых упоминаний сговора в Манчестере или фамилии Нассира, который утверждает, что не виновен и никогда не был связан с экстремизом. По версии прокуроров, он участвовал в сговоре с целью организации взрывов в торговом центре в Манчестере и нью-йоркском метро.

Два года назад Нассира экстрадировали из Британии в США.