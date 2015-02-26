РФ и Кипр договорились о военном сотрудничестве

В среду, 25 февраля, меморандум о сотрудничестве в военно-морской области был подписан в Ново-Огареве главами внешнеполитических ведомств России и Кипра в присутствии президентов Владимира Путина и Никоса Анастасиадиса. Речь идет о кораблях, которые принимают участие в международных миссиях по борьбе с терроризмом и пиратством, сообщает Deutsche Welle.

"Это, прежде всего, наши корабли, которые принимают участие в международных усилиях по борьбе с терроризмом, борьбе с международным пиратством и так далее. Я не думаю, что это может кого-то беспокоить", - сказал Путин. По его мнению, сотрудничество между двумя странами никому не мешает.

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Министры также подписали трехлетнюю программу действий между странами в области науки, образования и культуры, и соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и в области противодействия терроризму.

На совместной пресс-конференции по окончании переговоров президент России заявил, что Москва продолжит оказывать содействие Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса. При этом, Путин напомнил, что Россия уже выделила Кипру крупный стабилизационный кредит в размере 2,5 млрд евро, а также реструктурировала займ на более выгодных условиях.