Столтерберг назвал 2014-й черным годом для НАТО

Такое на презентации ежегодного отчета НАТО заявил генсек Йенс Столтенберг, передает 5 канал.

По его словам, на южных рубежах Альянса экстремисты распространяют насилие: в Северной Африке, на Ближнем Востоке и непосредственно терроризм в странах НАТО. А на восточных границах Россия использует армию для аннексии Крыма, дестабилизации Донбасса и запугивания соседей, пренебрегая международным законодательством.

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За 2014 год военные перехватили 400 российских боевых самолетов в небе над Альянсом, это вчетверо больше, чем в 2013-м. Из них более трети - над Прибалтикой. Для адаптации к угрожающим изменениям за прошедший год Альянс провел 200 учений. А на следующей неделе министры обороны НАТО обсудят основания шести дополнительных баз в Восточной Европе. На дипломатическом же фронте блок поддерживает Запад в политике санкций против России.