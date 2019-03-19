Фанаты не поддержали Настю Каменских и разгромили новую песню Потапа (видео)

Поклонники жестко раскритиковали новую песню Потапа.

Поклонники жестко раскритиковали новую работу украинского рэпера. Свежий трек Потапа совсем не понравился слушателям.

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На своей страничке в Instagram певица Настя Каменских опубликовала пост, в котором призвала поклонников послушать новую песню группы Потапа MOZGI.

Настя написала: "Группа Мозги выпустила новый убойный хит! Всем бегом на YouTube, пишите свои комменты , так интересно узнать ваше мнение". Однако, мнение фанатов оказалось совсем не положительным. В комментариях к публикации пользователи соцсети пишут: "Фу*ло полное вообще"; "Хрень, а не песня"; "Под The Prodigy косят"; "Слизали с Prodigy"; "Ну, как-то не их формат"; "Настя, по-братскі. Хе..ня ці мозгі. А ти офігенна".

Как сообщал УНИАН, ранее MARUV раскритиковали за вульгарность. На своей страничке в Instagram Анна опубликовала фото с одного из своих выступлений. В комментариях фанаты утверждают, что MARUV нужно пересмотреть свой сценический образ, так как, по мнению фанов, костюмы звезды выглядят слишком откровенно.