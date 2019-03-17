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В Алжире готовятся сформировать новое правительство

17:23, 17 марта 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственное новостное агентство страны APS, в них участвует вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства.

Согласно этим данным, новое правительство будет состоять как из профессиональных политиков, так и из граждан, до сих пор к политике отношения не имевших. Кроме того, в новом составе будут "в значительной степени" отражены демографические особенности алжирского общества. Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта, отмечается далее в заявлении.

Иллюстрация REUTERS

Тем временем оппозиция призвала власти к проведению основополагающих реформ и "окончанию политических маневров". Президент Бутефлика должен отреагировать на требования протестующих, потребовала наканунее председатель Партии трудящихся Луиза Ханун.

"Режим до сих пор не смог дать ответ на требования алжирского народа", - заявил председатель умеренной исламистской партии "Движение общества за мир" Абдеррезак Макри.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Алжире прошли новые массовые демонстрации против действующих президента и правительства, в них участвовали десятки тысяч человек. Манифестанты призвали к фундаментальным изменениям политической системы, в том числе к отставке правительства. Они выступили против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

Иллюстрация REUTERS
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Теги: #Алжир