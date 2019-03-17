В Алжире готовятся сформировать новое правительство

Предполагается, что новое правительство будет состоять как из профессиональных политиков, так и из граждан, до сих пор к политике отношения не имевших.

После массовых протестов в Алжире премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства.

Читайте такжеПрезидент Алжира Бутефлика отказался от борьбы за пятый срок

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственное новостное агентство страны APS, в них участвует вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства.

Согласно этим данным, новое правительство будет состоять как из профессиональных политиков, так и из граждан, до сих пор к политике отношения не имевших. Кроме того, в новом составе будут "в значительной степени" отражены демографические особенности алжирского общества. Президент страны Абдельазиз Бутефлика поручил сформировать новый кабинет еще 11 марта, отмечается далее в заявлении.

Тем временем оппозиция призвала власти к проведению основополагающих реформ и "окончанию политических маневров". Президент Бутефлика должен отреагировать на требования протестующих, потребовала наканунее председатель Партии трудящихся Луиза Ханун.

"Режим до сих пор не смог дать ответ на требования алжирского народа", - заявил председатель умеренной исламистской партии "Движение общества за мир" Абдеррезак Макри.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Алжире прошли новые массовые демонстрации против действующих президента и правительства, в них участвовали десятки тысяч человек. Манифестанты призвали к фундаментальным изменениям политической системы, в том числе к отставке правительства. Они выступили против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.