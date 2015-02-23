Немецким врачам разрешили посетить летчицу Савченко
23:21, 23 февраля 2015Мир
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Врачам из Германии разрешили посетить в российском СИЗО украинку Надежду Савченко, голодающую в знако протеста против своего заключения уже 73 дня подряд.
Немецким врачам разрешили посетить летчицу Савченко / facebook.com/Batkivshchyna
Министерство иностранных дел Германии заявило, что чрезвычайно обеспокоено состоянием здоровья Савченко. По сообщениям, с начала голодовки она похудела уже на 17 кг, пишет Русская служба Би-би-си.
Берлин также выразил недовольство выполнением режима прекращения огня на востоке Украины. Как украинская сторона, так и сепаратисты заявляют о продолжении обстрелов.
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В Берлине призвали Москву использовать все свое влияние на сепаратистов для установления перемирия.
Россия ранее последовательно отрицала свою причастность к конфликту в Донбассе и поддержке сепаратистов.
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