Немецким врачам разрешили посетить летчицу Савченко

Министерство иностранных дел Германии заявило, что чрезвычайно обеспокоено состоянием здоровья Савченко. По сообщениям, с начала голодовки она похудела уже на 17 кг, пишет Русская служба Би-би-си.

Берлин также выразил недовольство выполнением режима прекращения огня на востоке Украины. Как украинская сторона, так и сепаратисты заявляют о продолжении обстрелов.

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В Берлине призвали Москву использовать все свое влияние на сепаратистов для установления перемирия.

Россия ранее последовательно отрицала свою причастность к конфликту в Донбассе и поддержке сепаратистов.