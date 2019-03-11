Wall Street Journal: США готовятся ударить по «Северному потоку-2» санкциями

Берлин хочет выставить санкции как «агрессию» Вашингтона против всей Европы, а конгрессмены – как доказательство жесткости Трампа относительно Москвы.

После длительных дипломатических попыток убедить правительство Германии похоронить проект «Северный поток-2», США готовятся ввести санкции против новой российской «трубы».

Неназванный американский чиновник из сферы безопасности, который давал разъяснения по теме президенту Дональду Трампу, сказал Wall Street Journal, что скандальный газопровод несовместим с военным щитом, который Америка поддерживает в Европе.

«Если вы хотите, чтобы мы защитили вас от зверя, зачем вы этого же зверя кормите?» - описал чиновник точку зрения американского президента.

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В Берлине же говорят о том, что Германия будет считать санкции актом агрессии против союзника по НАТО. Поэтому, скорее всего, они усилят немецко-американский раскол, созданный вашингтонским импульсом изменить условия торговли с Европой, а также американским выходом из ядерной сделки с Ираном, таможенной политикой Трампа и его требованиями, чтобы немецкое правительство увеличило расходы на оборону.

«Санкции против газопровода будут не просто конфронтацией против Германии, а против всей Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы завершить ГТС», - сказал Wall Street Journal неназванный немецкий чиновник.

Тем временем, несколько чиновников США сказали изданию, что санкции против «Северного потока-2» будут соответствовать дополнению действующих мер против агрессивной России, а именно принятому в Конгрессе закону «О противодействии американским соперникам через санкции». Экономическое наказание коснется инвесторов и компаний, которые помогают Москве проложить газопровод.

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Российские чиновники сказали канцлеру Ангеле Меркель, что в случае появления американских санкций, «Газпром» будет вынужден выкупить у западных компаний их доли и завершить строительство самостоятельно. Также в «Газпроме» сказали, что наиболее сложная часть проекта уже завершена. Если квалифицированные компании-подрядчики, которые прокладывают трубу на дне Балтийского моря, будут вынуждены оставить проект, цена проекта возрастет, а запуск ГТС затянется. Однако, в российской компании считают, что все равно смогут завершить строительство. Западных инвесторов заменят российские государственные банки. Кроме того, в «Газпроме» надеются на финансовую поддержку Китая.

В Вашингтоне же изданию пояснили, что администрация Трампа хорошо знает о таких российских планах. Если «Северный поток-2» превратится в проект только Кремля, Меркель встанет перед проблемой политического баланса. Ведь ей придется или защищать Путина и его флагманский проект, или отступить.

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Джон Смит, который до прошлого года был директором Службы контроля иностранных активов, сказал Wall Street Journal, что Конгресс хочет избавиться от имиджа, будто Трамп снисходителен к России. И «Северный поток-2» - хорошая возможность показать жесткость американского президента в отношениях с Путиным.

«В общем, все в правительстве США уверены, что этот проект укрепляет Россию во времена, когда ЕС не должен укреплять Россию. Вмешательство в выборы, российские провокации, недовольство американцев российской политикой администрации – все это может стать идеальным штормом, который ударит по «Северному потоку-2»», - пояснил Смит.