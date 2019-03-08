В Индии разбился истребитель МиГ-21

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей.

Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 в пятницу, 8 марта, потерпел крушение на северо-западе Индии.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

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Инцидент произошел в штате Раджастхан в районе города Биканер во время тренировочного полета.

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Отмечается, что на МиГ-21 вооружения не было.

Начато расследование инцидента.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире - погибли двое пилотов и гражданский.