"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Джей Кей Симмонс

Актер, ранее удостоенный в аналогичной категории "Золотого глобуса", BAFTA и множество других наград, поблагодарил за награду свою семью и призвал всех зрителей не забывать своих родителей, передает РИА Новости.

На звание "лучшего актера второго плана" в этом году помимо Симмонса претендовали Роберт Дювалл ("Судья"), Итан Хоук ("Отрочество"), Эдвард Нортон ("Бердмэн") и Марк Руффало ("Охотник на лис").

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Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук в 24 номинациях.

Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.