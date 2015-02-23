"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Джей Кей Симмонс
Награду академии кинематографических искусств и наук США "Oскар" в номинации "лучший актер второго плана" завоевал Джей Кей Симмонс за работу в фильме "Одержимость".
Актер, ранее удостоенный в аналогичной категории "Золотого глобуса", BAFTA и множество других наград, поблагодарил за награду свою семью и призвал всех зрителей не забывать своих родителей, передает РИА Новости.
На звание "лучшего актера второго плана" в этом году помимо Симмонса претендовали Роберт Дювалл ("Судья"), Итан Хоук ("Отрочество"), Эдвард Нортон ("Бердмэн") и Марк Руффало ("Охотник на лис").
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Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук в 24 номинациях.
Победители получают статуэтку в виде фигуры рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.