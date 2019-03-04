В ЕС ввели санкции против семи сирийских министров

В Евросоюзе настроены продолжать рассматривать возможность введения санкций, если действующий режим в Сирии и в дальнейшем будет проводить репрессии.

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры против семи министров режима Башара аль-Асада.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Отмечается, что это решение учитывает последние правительственные изменения в Сирии.

Отныне под санкции ЕС попали 277 человек, против которых введен запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Они ответственны за насильственные репрессии против гражданского населения в Сирии, имеют выгоду от сирийского режима или поддерживают его, или также связаны с такими лицами.

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Также ранее были заморожены активы 72 компаний, учитывая ситуацию в Сирии. Санкции ЕС включают эмбарго на поставки нефти, ограничение торговли и инвестиций, замораживание активов сирийского Центрального банка в пределах ЕС, ограничение на экспорт оружия и вооружения, снаряжения, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также на снаряжение и технологии для мониторинга или перехвата Интернет-связи, телефонной связи.

Санкции Евросоюза действуют с 1 декабря 2011 года и пересматриваются на ежегодной основе. Следующий пересмотр санкций должен произойти до 1 июня 2019 года. Как отмечается в выводах Совета ЕС от 16 апреля 2018 года, ЕС будет продолжать рассматривать дальнейшие ограничительные меры против Сирии, пока будут продолжаться репрессии.

В ЕС заявляют, что по-прежнему привержены нахождению длительного и настоящего политического урегулирования конфликта в Сирии.