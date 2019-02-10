Количество задержанных "желтых жилетов" в Париже превысило 30 человек

Всего по Франции вышли около 51 400 демонстрантов. Восемь полицейских были легко ранены.

В Париже правоохранители задержали по меньшей мере 36 участников движения "желтых жилетов".

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на bfmtv.

"Во время протеста движения "желтых жилетов" были задержаны 36 демонстрантов, из них минимум 21 был взят под стражу", - говорится в сообщении.

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Восемь полицейских были легко ранены снарядами в Сент-Этьене. Также есть неизвестное количество раненых среди участников движения.

Кроме того, во время акции участники протеста "желтых жилетов" подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.

Ранее сообщалось, что на акции "желтых жилетов", одному из участников оторвало руку.