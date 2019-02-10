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Количество задержанных "желтых жилетов" в Париже превысило 30 человек

02:00, 10 февраля 2019
Мир
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Во время движения "желтых жилетов" одному из участников оторвало руку / фото УНИАН

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на bfmtv. 

"Во время протеста движения "желтых жилетов" были задержаны 36 демонстрантов, из них минимум 21 был взят под стражу", - говорится в сообщении.

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Восемь полицейских были легко ранены снарядами в Сент-Этьене. Также есть неизвестное количество раненых среди участников движения. 

Кроме того, во время акции участники протеста "желтых жилетов" подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.

Ранее сообщалось, что на акции "желтых жилетов", одному из участников оторвало руку.

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Теги: #Париж#протесты