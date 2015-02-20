В Сомали боевики напали на отель с министрами и депутатами

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Террорист-смертник подорвал машину возле ворот, ведущих на территорию комплекса Central Hotel в самом центре сомалийской столицы. После этого в здание ворвались боевики, которые открыли огонь по находившимся в здании. По данным полиции, жертвами теракта стали 10 человек, не исключено, что среди них есть депутаты сомалийского парламента. Сообщается о десятках раненых, в числе которых — заместитель премьера и министр транспорта.

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