Российские тролли пытались влиять на умы американцев через события в Британии - СМИ

По мнению аналитиков Atlantic Council, кампания в "Твиттере" во время референдума по "брекситу" была частью более обширной стратегии.

Благодаря выложенному в открытый доступ социальной сетью "Твиттер" записей и другого медиа-контента, размещенного в ее акаунтах, аналитики американского Atlantic Council обнаружили, что в день голосования по "брекситу" в 2016 году велась координированная кампания по продвижению хэштега #ReasonsToLeaveEU.

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Как пишет Times, эта фраза, означающая "причины покинуть ЕС", была использована 1102 раза, передает Би-би-си. Таким образом, по мнению сотрудника аналитического центра Бена Ниммо, была совершена попытка сделать эту фразу трендовой. По мнению Ниммо, кампания в "Твиттере" во время референдума по "брекситу" была частью более обширной стратегии.

Организованные кампании в "Твиттере", как рассказал изданию аналитик, велись после каждого громкого события в Британии в последние годы. Например, российская кампания по дезинформации включала исламофобские твитты после терактов.

При этом, по мнению аналитика, российские дезинформационные кампании использовали события в Британии для поляризации американского общественного мнения. Так акаунты, позиционировавшие себя как правые, демонизировали мусульман после терактов на Лондонском мосту и стадионе "Манчестер-арена", а про-"брекситовые" атаковали глобалистов.

По мнению Ниммо, кампания в "Твиттере" во время референдума по "брекситу" была частью более обширной стратегии.

В отчете Atlantic Council отмечается и активность иранских троллей. Она меньше по численности, но была ориентирована именно на британскую аудиторию. Иранские тролли маскировались под левых активистов и создавали иллюзию своих связей с известными левыми британскими сайтами, а продвигали антиизраильские, антиконсервативные кампании, ориентированные на сторонников Джереми Корбина.