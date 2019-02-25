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Звезда "Евровидения" Кончита Вурст неожиданно побрилась налысо (фото, видео)

15:15, 25 февраля 2019
Мир
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Кончита Вурст снова сменила имидж / Instagram Кончита Вурст

Соответствующие фото и видео музыкант обнародовал в своем Instagram.

Instagram Кончита Вурст

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Поклонники начали бурно комментировать перемены в облике. Большинство отвечало междометиями, не находя нужных слов для случившегося. Одним понравилось, что звезда стала более «естественной», другие восприняли имидж певицы в штыки. «Волосы! Только не волосы! Ты убила их», - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник удивил сменой имиджа.

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Теги: #Евровидение#певец