Звезда "Евровидения" Кончита Вурст неожиданно побрилась налысо (фото, видео)

Кончита Вурст шокировала поклонников сменой имиджа.

Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, ставший победителем Евровидения-2014 неожиданно побрился налысо.

Соответствующие фото и видео музыкант обнародовал в своем Instagram.

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Поклонники начали бурно комментировать перемены в облике. Большинство отвечало междометиями, не находя нужных слов для случившегося. Одним понравилось, что звезда стала более «естественной», другие восприняли имидж певицы в штыки. «Волосы! Только не волосы! Ты убила их», - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник удивил сменой имиджа.