Звезда "Евровидения" Кончита Вурст неожиданно побрилась налысо (фото, видео)
15:15, 25 февраля 2019Мир
622 0
Кончита Вурст шокировала поклонников сменой имиджа.
Кончита Вурст снова сменила имидж / Instagram Кончита Вурст
Том Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, ставший победителем Евровидения-2014 неожиданно побрился налысо.
Соответствующие фото и видео музыкант обнародовал в своем Instagram.
Instagram Кончита Вурст
Читайте также"Выступили на парочке дне рождений сотрудников": продюсер Alyosha прокомментировал скандал с НТКУ и MARUV«Наконец вернулась», - написал он под фотографией.
Поклонники начали бурно комментировать перемены в облике. Большинство отвечало междометиями, не находя нужных слов для случившегося. Одним понравилось, что звезда стала более «естественной», другие восприняли имидж певицы в штыки. «Волосы! Только не волосы! Ты убила их», - написали подписчики.
Как сообщал УНИАН, певец Олег Винник удивил сменой имиджа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter