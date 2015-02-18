The Guardian: Европа не может игнорировать участие России в украинском конфликте, говорит Кэмерон

В статье Патрика Винтуры под названием «Европа не может игнорировать участие России в украинском конфликте, говорит Кэмерон», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что по словам Дэвида Кэмерона, Европа не должна закрывать глаза на вмешательство России в украинский конфликт. Он предупредил Владимира Путина о том, что против России могут быть введены санкции, которые будут иметь неприемлемые финансовые и экономические последствия для страны в течение многих лет.

Выступая на автозаводе Rolls-Royce в Гудвуде, Западный Сассекс, премьер-министр также предупредил, что британскому бизнесу придется пережить последствия перебоев экспорта на российский рынок, и заявил, что стабильность и безопасность России представляет собой долгосрочный интерес.

Кэмерон сказал, что у каждой европейской страны есть соблазн переложить ответственность за разрешение украинского кризиса на кого-то другого, но он утверждает: «Это было бы ужасной ошибкой, поэтому Великобритания продолжает настаивать на том, что поведение России абсолютно неприемлемо, и она должна ощутить последствия в виде санкций».

Он добавил: «В Украине одна страна, по сути, оспаривает территориальную целостность другой страны, потому что те повстанцы, которых поддерживает Россия, в восточной Украине используют российские гранатометы, российские танки и российскую артиллерию. Это оборудование вы не купите на eBay. Оно поставляется из России. Мы должны твердо стоять на том, что это будет иметь экономические и финансовые последствия в течение многих лет, если они не отступят».

Премьер-министр знает, что это вызывает некоторое беспокойство у британского бизнеса, и что он может пострадать в краткосрочной перспективе, но сказал: «Мы не должны позволять другим вызывать нестабильность и запугивать своих соседей».

Отвечая на вопросы во время мероприятия PM Direct, он также отверг идею о немедленном проведении референдума о членстве Великобритании в ЕС, отметив: «Это лучше, чем проводить референдум завтра».

Он пытается добиться какого-то улучшения в отношениях Великобритании с ЕС.