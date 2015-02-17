Евросоюз ожидает рекордного количества мигрантов

20:52, 17 февраля 2015
Мир
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В этом году в страны Евросоюза прибудет рекордное количество мигрантов.

REUTERS

Об этом заявил в интервью глава агентства Frontex, которое занимается охраной внешних границ ЕС, Фабрис Леггери, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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По его словам, много просителей убежища и нелегальных мигрантов прибывает в Европу через Средиземное море, в то время как сотни умирают во время опасной переправы.

Как отметил Фабрис Леггери, с 1 января 2015 года было зафиксировано рекордное количество нелегальных пересечений границ ЕС. В частности, согласно официальным данным, это количество составляет 5,6 тыс., несмотря на зимние шторма и холод.

По словам главы Frontex, если существующая тенденция сохранится, то приток мигрантов в этом году будет рекордным.

"Есть объективные причины: из-за геополитической ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, потому что Ливию трудно назвать государством, а правительство не в состоянии эффективно контролировать территорию, что облегчает процветание организованной преступности", - отметил Фабрис Леггери.

Кроме того, как отметил он, гораздо "агрессивнее" стали контрабандисты, занимающиеся переправой людей.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство европейцев поддерживает введение квот для мигрантов.

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