Неуправлямое судно с сотнями мигрантов приближается к берегам Италии

Старое судно идет под флагом Сьерра-Леоне, и, как удалось узнать от находящихся на его борту людей по радиосвязи, экипаж покинул его, передает ТАСС. Операция по спасению, в которой задействован исландский корабль из состава европейской миссии охраны границ "Фронтекс", осложняется неблагоприятными погодными условиями, и пока контроль над судном не установлен.

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В порт Галлиполи (область Апулия) 31 декабря прибыл грузовой борт под флагом Молдовы с 970 иммигрантами, преимущественно из Сирии. Судно также шло на автопилоте без экипажа. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что на борт спустились итальянские военные и взяли управление в свои руки.

Как сообщают итальянские СМИ, такие "экспедиции" - новый способ незаконной переправки людей. Старые, списанные в утиль сухогрузы приобретаются преступными группами. Затем на них сажают нелегальных иммигрантов, а после выхода в открытое море экипаж покидает борт, оставляя судно на автопилоте. Цена "билета" в такой рейс составляет до $6,5 тыс.