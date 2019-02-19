Трамп отреагировал на иски 16 штатов из-за чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск. Об этом Трамп написал в Twitter.
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"Как я и предполагал, 16 штатов, возглавляемых преимущественно демократами и радикальными левыми, подали иск в, конечно, 9-ый округ! Калифорния, штат, который потратил миллиарды долларов на свою скоростную железную дорогу, без надежды на завершение ее строительства, кажется, возглавляет этот процесс!", - утверждает президент США.
Как сообщал УНИАН, коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относительно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.