16 штатов подали иск на Трампа из-за чрезвычайного положения (видео)

16 американских штатов подали коллективный иск против президента США Дональда Трампа из-за провозглашения им чрезвычайного положения.

Калифорния и еще 15 американских штатов в понедельник, 18 февраля, подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его решение объявить режим чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

"Мы подаем иск на президента Трамп, чтобы остановить его от грабежа денег налогоплательщиков, которые Конгресс законно отложил для жителей наших штатов", - цитирует генерального прокурора Калифорнии Ксавье Басерра агентство dpa, пишет DW.

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Иск был подан в федеральный окружной суд северного округа Калифорнии. Его суть заключается в том, что попытка Трампа через провозглашение чрезвычайного положения обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на американо-мексиканской границе, является неконституционным. До этого иска Калифорнии присоединились также штаты Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

Напомним, что 15 февраля Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Этому решению президента предшествовала длительная перебранка с Конгрессом США вокруг этого вопроса, что вылилось, в частности, в самый длинный "шатдаун" в истории страны.