Носим шляпы на макушке: в Лондоне проходит Неделя моды (фото)

Гостями первого показа cтали Джоан Коллинз, Мишель Докери, Алекса Чанг и другие.

Известный дизайнер Джонатан Андерсон представил свою коллекцию одежды зима-осень 2019 на Неделе моды в Лондоне. Гостями первого показа cтали Джоан Коллинз, Мишель Докери, Алекса Чанг и другие.

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На прошлом показе Джонатан Андерсон был очарован ремеслами - коллекцию определял не столько крой и силуэты, сколько декоративная отделка: кружева, макраме, бахрома. В этот раз внимание к деталям вышло на новый уровень - дизайнер играет с формой, создавая из одних материалов аналоги других.

"Мне нравится это легкое хулиганство: нити выглядят как перья, но это не так. Они похожи на мех, но это не так", - рассказывал дизайнер перед показом, демонстрируя яркое платье цвета фуксии.