В Бельгии военным могут запретить смартфоны из-за шпионажа со стороны России

Из-за опасений шпионажа со стороны России бельгийским военным хотят запретить пользоваться в зарубежных миссиях смартфонами, на которые можно установить приложения с функцией геолокации.

Бельгийское министерство обороны рассматривает возможность запретить солдатам, участвующим в зарубежных миссиях, пользоваться смартфонами, на которые можно установить приложения с функцией геолокации. Причиной этого является опасение шпионажа, особенно со стороны России, сообщили бельгийские СМИ.

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Как пишет "Немецкая волна", сейчас идет пересмотр правил для всех бельгийских военных, размещенных в странах Балтии, в частности вблизи границы с Россией. Им больше не будет разрешено использовать свои смартфоны в "определенных регионах и при определенных обстоятельствах", сообщило местные агентство новостей Belga.

В начале января в Эстонию должны прибыть 250 бельгийских военных для участия в составе многонационального батальона в рамках операции НАТО.

В прошлом году Нидерланды предупредили о рисках, связанных с отслеживанием деятельности с мобильного приложения для спортивной подготовки, которое собирало данные о военных из 69 стран.

В январе Пентагон запретил своим служащим пользоваться функцией геолокации в приложениях и на любых устройствах в местах проведения операций. Газета The Washington Post сообщила, что секретные данные о расположении военных баз США появились в публичном доступе на интерактивной карте The Global Heat Map приложении Strava, который показывает активность пользователей популярных фитнес-трекеров. В частности, на карте можно было проследить перемещения американских военных в Ираке и Сирии.