РосСМИ разогнали фейк о госпитализации Слепакова

Концертный директор Слепакова заявила, что у артиста все нормально, он готовится к концерту.

Российский телеканал Рен ТВ сообщил о госпитализации известного комика и музыканта Семена Слепакова. Сам Слепаков назвал эту информацию фейком.

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По информации канала, у артиста возникли проблемы с сердцем. Заболевание якобы было выявлено давно. Утверждалось, что Слепакову, предположительно, потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.

В то же время концертный директор Слепакова Евгения Лазаревская в комментарии "Говорит Москва" эту информацию опровергла.

"Опровергаем. Всё в порядке. Он готовится к концерту", - заявила она.

Подобное заявление она сделала и в комментарии Рен ТВ.

"Все нормально у него [Слепакова]. Мы созваниваемся, все хорошо. Мы готовимся к концерту. У нас завтра последняя репетиция", - рассказала она.

На информацию отреагировал и сам артист. В своем Instagram Слепаков назвал информацию о своей госпитализации фейковой.

"Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... (речь идет об артистах Гарике Харламове и Тимуре Батрутдинове - ред.) даже обидно как-то. Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля", - написал он.