Датская полиция застрелила подозреваемого в нападениях

Данных о личности убитого пока нет, передает Би-би-си. Инцидент случился в преимущественно иммигрантском районе Норребро. Стражи порядка явились на подозрительную квартиру и стали ждать возвращения хозяина. Увидев полицейских, он достал оружие и начал стрелять.

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Напомним, в субботу в Копенгагене неизвестный с интервалом в несколько часов открыл огонь по культурному центру, в котором проходили дебаты о богохульстве и свободе самовыражения, и местной синагоге. В результате 2 человека были убиты и пятеро ранены.

Нападавшему удалось скрыться. Судя по свидетельским показаниям, нельзя исключить, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.