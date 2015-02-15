Жителям Копенгагена рекомендуют не покидать свои дома, к центру города стянуты отряды спецназа

Над столицей Дании летают полицейские вертолеты, к центру города стянуты отряды спецназа, сообщает Эхо Москвы.

Этой ночью неизвестный устроил стрельбу в синагоге в центре Копенгагена. Как сообщила полиция, один человек ранен выстрелом в голову, два полицейских получили ранения в руку и ногу. Стрелявший скрылся с места преступления. Подступы к нему оцеплены.

Очевидцы сообщили об эвакуации людей с близлежащей станции метро и пригородных поездов Норрепорт.

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Полиция считает пока преждевременным делать вывод о наличии взаимосвязи между стрельбой в синагоге и вчерашним вооруженным нападением на кафе, в результате которого погиб один человек и трое ранены.

Преступника ищут. Его приметы - мужчина арабской внешности, 25-30 лет, ростом 185 см, атлетического сложения. Полиция опубликовала его фотографию. В стране объявлен высший уровень террористической угрозы.