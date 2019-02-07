В Сирии убит российский военный-контрактник (фото)

Двое родственников Плетнева подтвердили, что военнослужащий был убит в Сирии.

В Сирии 31 января на "боевом задании" убит российский военнослужащий-контрактник, 25-летний житель города Тихорецк Краснодарского края Максим Плетнев.

Тот факт, что он был уничтожен на Ближнем Востоке, подтвердил заместитель главы Тихорецкого района Сергей Захаров, передает "Радио Свобода".

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Журналист Олег Рыженко рассказал, что информацию о смерти Плетнева в Сирии ему подтвердил военный комиссар Тихорецка и Тихорецкого района Виталий Купин. По словам Рыженко, Купин в беседе с ним выразил недоумение тем, что о смерти Максима Плетнева до сих пор официально не сообщило Минобороны России.

Сообщается, что похороны Плетнева состоялись на днях в Тихорецке, на них якобы прибыло командование бригады и сослуживцы.

СМИ пишут, что российский военнослужащий выстрелил управляемым снарядом по ракетной установке противника, который в ответ выстрелил в него.

Двое родственников Плетнева подтвердили Русской службе Би-би-си, что военнослужащий был убит в Сирии.

Напомним, ранее в Сирии был убит российский генерал, который командовал боевиками "ДНР".