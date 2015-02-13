В мире за год погибли 66 журналистов.

Как сообщает радио «Свобода», международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обнародовала ежегодный «Индекс свободы прессы». По данным организации, в настоящее время в мире наблюдается существенное ухудшение ситуации со свободой информации, 66 журналистов погибли во время выполнения служебных обязанностей.

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Количество нарушений во всех 180 странах, где велось наблюдение, выросло в 2015 году на 8% по сравнению с 2014 годом.

Правозащитники связывают такую ситуацию с войнами, усилением угроз со стороны негосударственных структур безопасности, применением насилия во время демонстраций, экономическим кризисом.

Самые лучшие показатели уже 5 лет подряд в Финляндии, а также в Норвегии и Дании. Самая худшая ситуация - в Туркмении, Северной Корее и Эритрее.

При определении рейтинга свободы прессы учитываются, среди прочего, плюрализм и независимость средств массовой информации, гарантирования безопасности и свободы журналистов, правовые, организационные и инфраструктурные условия, в которых работают СМИ.