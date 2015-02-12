Молдовский парламент не утвердил правительство проевропейского премьера
18:44, 12 февраля 2015Мир
2528 0
Парламент Молдовы не утвердил состав нового правительства страны, который за два месяца после выборов представил действующий премьер, сторонник сближения с Евросоюзом Юрие Лянкэ.
Парламент не утвердил правительство Лянкэ / basarabia.md
Голосование состоялось в четверг, 12 февраля, сообщает Радио Свобода.
«За» предложенные кандидатуры проголосовали лишь 42 депутата, которые входят в миноритарную коалицию Либерально-демократической и Демократической партий. Для утверждения состава правительства нужен 51 голос.
Читайте такжеЛидер снятой с выборов в Молдове пророссийской партии бежал в РФНе поддержали состав правительства и его программу коммунисты и Либеральная партия, которая в конце января вышла из переговоров по формированию коалиции.
Теперь президент Молдовы Николае Тимофти может назначить нового кандидата на должность премьера, которому отводится срок в 15 дней для формирования правительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter