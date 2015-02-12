Молдовский парламент не утвердил правительство проевропейского премьера

Голосование состоялось в четверг, 12 февраля, сообщает Радио Свобода.

«За» предложенные кандидатуры проголосовали лишь 42 депутата, которые входят в миноритарную коалицию Либерально-демократической и Демократической партий. Для утверждения состава правительства нужен 51 голос.

Читайте такжеЛидер снятой с выборов в Молдове пророссийской партии бежал в РФНе поддержали состав правительства и его программу коммунисты и Либеральная партия, которая в конце января вышла из переговоров по формированию коалиции.

Теперь президент Молдовы Николае Тимофти может назначить нового кандидата на должность премьера, которому отводится срок в 15 дней для формирования правительства.