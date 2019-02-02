НАТО не намерено размещать в Европе новое ядерное вооружение – Столтенберг

При этом генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что организация должна позаботиться о надежном и эффективном сдерживании РФ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс не намерен размещать в Европе новое ядерное вооружение после заявления США о начале 2 февраля процесса выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом генеральный секретарь Альянса сказал в интервью Reuters во время пребывания в Осло.

"НАТО не намерено размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеВ НАТО поддержали выход США из ракетного договора

При этом он подчеркнул, что Альянс должен позаботиться о надежном и эффективном сдерживании РФ.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил, что 2 февраля США начнут шестимесячный период выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Президент США заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал над потенциалом цивилизованного мира.

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление исполнения ДРСМД. По его словам, среди разных нарушений, которые Россия осуществляла в течении многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ. Госсекретарь Помпео заявлял, что если Россия не возобновит соблюдения положений данного соглашения, США начнут процесс выхода из договора.