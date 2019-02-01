ЕС на 90 дней создает контактную группу по ситуации в Венесуэле

К работе этой группы присоединятся ЕС, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды и Великобритания, а также ряд латиноамериканских стран, среди которых Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила о создании международной контактной группы по содействию мирного и демократического разрешения кризиса в Венесуэле.

Об этом она сообщила 31 января в Бухаресте на пресс-конференции в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

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По словам Могерини, среди стран-членов ЕС наблюдается единая позиция в отношении Венесуэлы, которая, в частности, заключается в том, что проведенным в прошлом году в мае президентским выборам в этой стране не хватает демократической легитимности.

"По этой причине Европейский Союз и его страны-члены решили 10 января не посещать инаугурацию Николаса Мадуро, и поэтому мы решительно подчеркиваем и едины сегодня в нашей поддержке Национальной ассамблеи как демократического, законного учреждения Венесуэлы, и выражаем максимально возможную поддержку президенту в его институциональной роли", - отметила Могерини.

"Мы решили создать международную контактную группу, которая была согласована между нашими странами-членами и некоторыми странами Латинской Америки, которые будут участвовать в ней", - добавила она.

Могерини уточнила, что цель этой международной контактной группы будет заключаться в продвижении общего понимания и согласованного подхода между ключевыми международными игроками в отношении ситуации в Венесуэле с целью достижения мирного и демократического выхода из кризиса. Работа группы будет координироваться Евросоюзом. Предполагается, что она будет иметь ограниченные временные рамки для достижения своих целей, а именно 90 дней.

«Группа будет помогать укрепить доверие и создать условия, которые важны для эффективного процесса, который должен начаться с учетом соответствующих положений Конституции Венесуэлы, чтобы предоставить возможность венесуэльцам определить их собственное будущее с помощью проведения новых выборов со всеми гарантиями для свободного и справедливого избирательного процесса, за которым смогут наблюдать международные независимые наблюдатели", - подчеркнула Могерини.

Также она добавила, что цель группы не состоит в том, чтобы начать официальный посреднический процесс или диалог, но поддержать политическую динамику, которую группа будет укреплять.

Результаты работы группы будут рассмотрены после того, как пройдет 90-дневный срок после её создания, и в случае отсутствия существенного прогресса, она прекратит свою работу.

Первая встреча группы состоится на министерском уровне в странах Латинской Америки. Могерини надеется, что это произойдет на следующей неделе.

К работе группы, кроме ЕС как организации, присоединятся такие страны, как Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Другая часть группы будет состоять из стран Латинской Америки. На сегодняшний день своё участие подтвердили Эквадор, Коста-Рика, Уругвай и Боливия. Также ожидается подтверждение участия от еще нескольких латиноамериканских стран.