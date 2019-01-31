В Сирии в лагере для беженцев дети гибнут от холода - ВОЗ

Под угрозой оказались жизни 33 тысяч человек, которые не обеспечены палатками, одеялами и средствами для обогрева.

В лагере для вынужденных переселенцев и беженцев на северо-востоке Сирии за последние два месяца умерли по меньшей мере 29 детей и новорожденных.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает 112.ua со ссылкой на Reuters.

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По информации ВОЗ, большинство летальных случаев в переполненном лагере Аль-Холь связаны с переохлаждением.

Агентство ООН отмечает, что под угрозой оказались жизни 33 тысяч человек, которые не обеспечены палатками, одеялами и средствами для обогрева в чрезвычайно холодную зиму. По их данным, многие изнеможены, поскольку им прошлось преодолеть пешком долгий путь после бегства из провинции Дейр-эз-Зор.

"Многие вновь прибывшие недоедают и истощены после многих лет лишения жизни под контролем ИГ... Гуманитарный доступ к лагерю и окружающим дорогам затруднен из-за бюрократических препятствий и ограничений безопасности", - говорится в заявлении.