Нидерланды опубликовали документы о крушении рейса MH17

Об этом сообщает телеканал RTL News, по запросу которого в соответствии с законом о раскрытии информации обнародованы документы.

В общей сложности обнародованы 254 документа. Документы сильно отредактированы — некоторые страницы полностью или почти полностью закрыты черными плашками, сообщает Украинская правда.

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Правительство Нидерландов сослалось на необходимость защиты личных данных и обеспечения безопасности голландских специалистов, которые работают на месте крушения самолета.

По информации голландского телеканала, в документах нет новой информации о возможных причинах крушения лайнера.

Документы содержат, в частности, планы эвакуации тел погибших с места катастрофы и отчеты о сообщениях СМИ на тему событий в Украине.

Как сообщалось, Нидерланды отказались передавать расследование авиакатастрофы пассажирского Boeing-777, который упал на Донетчине, под управление ООН.

Авиалайнер Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит 17 июля в Донецкой области. Самолет совершал рейс Амстердам—Куала-Лумпур. На его борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.