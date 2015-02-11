Нидерланды опубликовали документы о крушении рейса MH17
Правительство Нидерландов опубликовало пакет документов о расследовании катастрофы малайзийского Boeing-777 в Донецкой области.
Об этом сообщает телеканал RTL News, по запросу которого в соответствии с законом о раскрытии информации обнародованы документы.
В общей сложности обнародованы 254 документа. Документы сильно отредактированы — некоторые страницы полностью или почти полностью закрыты черными плашками, сообщает Украинская правда.
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Правительство Нидерландов сослалось на необходимость защиты личных данных и обеспечения безопасности голландских специалистов, которые работают на месте крушения самолета.
По информации голландского телеканала, в документах нет новой информации о возможных причинах крушения лайнера.
Документы содержат, в частности, планы эвакуации тел погибших с места катастрофы и отчеты о сообщениях СМИ на тему событий в Украине.
Как сообщалось, Нидерланды отказались передавать расследование авиакатастрофы пассажирского Boeing-777, который упал на Донетчине, под управление ООН.
Авиалайнер Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит 17 июля в Донецкой области. Самолет совершал рейс Амстердам—Куала-Лумпур. На его борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.