Немецкий журналист считает, что MH17 стал жертвой дуэли "кто стреляет первым"

Об этом пишет ТСН.

"Бук" выполняет четкую задачу: стрелять по военным самолетам. И пилоты, в свою очередь, знают: первое, что нужно уничтожать на земле - это "Бук". Вот поэтому это дуэль - тот, кто стреляет первым, живет дольше. К сожалению, МН17 стал жертвой в этой дуэли", - говорит журналист.

Также он рассказал, почему он начал проводить свое расследование.

"Мы взялись за это не сразу после катастрофы, а только в конце августа. Нашей задачей было собрать вместе все источники, все факты, которые были доступны на тот момент. Это можно сравнить с расследованием уголовного преступления: нужно было найти место преступления, орудие, установить мотив и свидетелей для того, чтобы понять, что произошло на самом деле. В голландском отчете было описание разрушений самолета. Исходя из них, наши военные эксперты пришли к выводу: вне всяких сомнений, это результат действий ЗРК "Бук", - заявил он, пишет dw.de.

Читайте такжеОбнародованы новые доказательства того, что Боинг-777 сбили боевики (фото)Журналист отметил, что они выяснили очень интересный и невероятно важный факт: "Бук" всегда сопровождает танки. "О том, что у пророссийских сепаратистов замечены танки, сообщали еще в июне и НАТО и США. Именно тогда все западные военные должны были знать, что танки не ходят без ПВО - это невозможно! Сепаратисты это отрицали, но даже наличие предположения уже само по себе должно вести к соответствующей реакции: если мы видим на этой территории танки, то должны предполагать, что там есть и средства ПВО, а это значит, что через территорию уже нельзя летать в отпуск, это опасно. Но предупреждения об этом не было", - говорит журналист.

Бенсман рассказал, что журналисты в расследовании "шли шаг за шагом". "Начали собирать фотографии очевидцев с социальных сетей, чтобы выяснить, как "Бук" попал в Украину. Проследили, что он прибыл из российского Курска еще до трагедии 17 июля, а также нашли его фотографию после 17 июля. На ней видно, как "Бук", у которого не хватает одной ракеты, стоит, по словам очевидцев, на перекрестке в Луганске", - пояснил он.

Читайте такжеЗРК "Бук", из которого сбили малайзийский "Боинг", доставили из российского Курска - расследованияОн отметил, что Минобороны РФ вместо того, чтобы отказаться от фотографии и не признать настоящей, признает ее и использует в своих целях: фотография, будто сделана на территории, которая контролируется украинскими военными, потому что на билборде, который также присутствует на фото, написан адрес местного магазина.

"Я пошел туда лично для того, чтобы проверить спорный момент: нашел перекресток в Луганске, и даже тот самый билборд. И теперь я могу подтвердить: фотография сделана в Луганске, подконтрольном сепаратистам", - уверяет журналист.

Бенсман говорит, что все эксперты сошлись на том, что "Бук" - слишком сложная система, боевики не могут использовать ее самостоятельно.

Также он рассказал о своих впечатлениях после общения с боевиками. " У меня уже был опыт общения с подобными людьми - полевыми командирами в Афганистане и Ираке, поэтому я понимаю их психологию. Это люди, которые внезапно стали хозяевами региона. Это очень средневековый подход: нет ни суда, ни других ветвей власти, они чувствуют себя богами, могут делать что захотят, брать, что захотят и оставаться безнаказанными", - сказал журналист.

Напомним, согласно выводам журналиста, самолет был сбит именно из российского самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук".