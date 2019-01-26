Российский политолог объяснил, почему Путин боится Китая

Президент РФ боится Японии меньше, чем Китая, полагает аналитик.

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин боится Китая, китайцы быстро наращивают армию и могут захотеть отвлечь свое население от экономических проблем патриотической риторикой.

Глава России обижен на китайские власти, поскольку не может с ними договориться, рассказал эксперт на чате в Главреде.

"Как раз китайцев Путин боится. И это, в общем-то, понятно, потому что Китай быстро растет экономически. Точнее — рос, сейчас у него проблемы...", — отметил аналитик.

Орешкин добавил, что центр силы Китая увеличивается: он быстро наращивает вооруженные силы. "Поэтому Путин вынужден искать уравновешивающую структуру против растущего Китая в Японии", — подчеркнул политолог.

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"Японии он боится меньше, потому что она не заявляет имперских амбиций и не претендует ни на что, кроме четырех островов. А сейчас вроде даже и двумя островами готов удовлетвориться Абэ (премьер-министр Японии Синдзо Абэ — Ред.). Так что для Путина это выгодная сделка. Вопрос лишь в том, как она будет воспринята в России", — сказал он.

"С Китаем у Путина не получается договориться. Путин многократно пытался с ним договорится, выстроить союз России и Китая против Соединенных Штатов, но китайцы на это не пошли. Это хорошо известно. Китай не хочет вступать в какие-либо юридически обязывающие договоренности с Москвой. Он, скорее, занят решением проблем с США", — заявил эксперт.

Политолог утверждает, что для Путина это достаточно обидно, поскольку он считал себя противовесом США, а Пекин ясно сказал России: "Знаете, у нас тут трудности со Штатами, нам не до вас. Подождите, пожалуйста".

"Так что Путин на Китай обижен. И это одна из причин его широких улыбок в адрес Токио", — поделился аналитик.