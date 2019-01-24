США выделят более $20 миллионов на гуманитарную помощь для народа Венесуэлы

В Вашингтоне откликнулись на призыв оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы о предоставлении срочной помощи.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет о готовности выделить более 20 млн долларов на гуманитарную помощь для народа Венесуэлы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного департамента США.

"Сегодня госсекретарь Помпео объявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить более 20 млн долларов гуманитарной помощи народу Венесуэлы, поскольку они с трудом справляются с нехваткой пищи и медицинских средств", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что "другие пагубные последствия в их стране вызваны политическим и экономическим кризисом, вызванным незаконным режимом Мадуро".

"Национальная ассамблея Венесуэлы подчеркнула необходимость немедленной международной помощи. В ответ Соединенные Штаты готовы оказать неотложную помощь на все территории этой страны, чтобы помочь удовлетворить в большей степени срочные гуманитарные нужды венесуэльцев, страдающих от кризиса", - подчеркивается в заявлении.

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Также сказано, что США продолжают оказывать соседним с Венесуэлой странам помощь, поскольку на эти страны усиливается влияние кризиса от правления Николаса Мадуро. В частности, с 2017 года США предоставили более 140 млн долларов гуманитарной помощи для поддержки соседних стран в этом регионе. Отмечается, что с 2014 года более трех миллионов венесуэльцев покинули страну из-за репрессий и хаоса, и теперь они вынуждены жить в соседних странах.

"Мы призываем соответствующие органы власти Венесуэлы немедленно воплотить критические экономические и политические реформы, необходимые для прекращения гиперинфляции, дефицита продовольствия и коррупции, которые составляют основу этого кризиса", - заявляют в Госдепартаменте США.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос привел Венесуэлу к гуманитарному кризису.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.