Латвия: истребители НАТО перехватили российский Ил-38 - BBC

"Самолеты Typhoon охраны воздушного пространства Балтии НАТО 6 февраля поднялись в воздух для перехвата российского самолета Ил-38 над Балтийским морем", - говорится в сообщении, передает BBC Украина.

Аналогичный случай произошел 3 февраля, когда армия Латвии заявила, что истребители НАТО были подняты в воздух после того, как над Балтийским морем заметили российский военно-транспортный самолет Ил-76.

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