Туск вспомнил, как уговаривал премьера Британии не играть с «дурацким» Brexit

По словам председателя Совета ЕС, Кэмерон случайно вывел свою страну из союза, пытаясь успокоить евроскептиков в своей партии.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон думал, что ему никогда не придется проводить референдум о выходе своей страны из Евросоюза. Потому что он ждал, что его Консервативная партия не сможет получить парламентское большинство на выборах в 2015 году.

Об этом рассказал президент Совета ЕС Дональд Туск, пишет The Guardian. Еврочиновник вспомнил, как тогдашний глава британского правительства расслабленно говорил с ним об обещании провести референдум о выходе из ЕС, с помощью которого он хотел успокоить евроскептиков в своей партии. Кэмерон готовился к плохим результатам на выборах и созданию новой коалиции с Либерал-Демократической партией, которые, в свою очередь, заблокируют голосование по Brexit.

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«Я спросил Дэвида Кэмерона: «Почему вы допускаете этот референдум? Он опасен и даже глупый». А он сказал мне, и я был этим озадачен и даже шокирован, что единственной причиной была его собственная партия», - вспомнил Туск.

«Он говорил мне, что чувствует себя спокойным. Он думал, что риска референдума нет, потому что его коалиционный партнер, либерал-демократы, заблокируют идею референдума. Но потом неожиданно он победил на выборах. И коалиционный партнер был не нужен. Поэтому, как не парадоксально, Дэвид Кэмерон стал реальной жертвой собственной победы», - добавил президент Совета ЕС.

Слова Туска созвучны с давними подозрениями о том, что Кэмерон никогда не собирался проводить референдум о Brexit. Их сразу опроверг пресс-секретарь экс-премьера Британии Крейг Оливер.

«Это абсолютно неправда. Дэвид Кэмерон на протяжении всей кампании 2015 года давал четко понять, что он не будет возглавлять правительство, которое не проведет референдум. Посмотрите на каждое интервью, которое он тогда дал. Коалиция как оправдание – это миф», - написал он на Twitter.

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Туск также сказал, что предупреждал британского премьера и говорил ему, что решение провести референдум о выходе из ЕС было «глупым». Он также объяснял Кэмерону, что его попытки договориться об ограничении свободы передвижения в ЕС до референдума были обречены на провал.

«Я сказал ему прямо: Дэвид, поумней наконец-то. Я знаю, что все премьер-министры обещают помочь тебе. Но поверь, правда в том, что никто не захочет устраивать революцию в Европе только из-за твоего дурацкого референдум. Если ты попытаешься заставить нас, навредить нам, ты потеряешь все. И тогда впервые я увидел что-то вроде страха в его глазах. Он наконец начал осознавать, с каким вызовом имеет дело», - сказал Туск.