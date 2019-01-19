В Польше тысячи людей пришли проститься с мэром Гданьска (видео)

В Гданьске похоронили мэра города Павла Адамовича, который умер в результате покушения на него.

Национальный траур объявлен в Польше в субботу, 19 января. В Гданьске в этот день похоронили мэра города Павла Адамовича, который скончался в результате покушения на него, совершенного 13 января.

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Об этом сообщает "Немецкая волна". Проститься с мэром польского Гданьска Павелом Адамовичем пришли тысячи людей.

На похороны к Мариацкой базилике в Гданьске прибыли друг Адамовича, президент Европейского совета Дональд Туск, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, бывший президент страны Лех Валенса.

Среди иностранных политиков на похороны в Гданьск приехал экс-президент Германии Йоахим Гаук и мэры европейских городов.

Как сообщал УНИАН, мэр Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта вечером 13 января. Подозреваемый в нападении был задержан. 14 января стало известно, что Адамович скончался: его прооперировали, но его жизнь спасти не удалось. Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

По сообщениям польских СМИ, нападающий кричал со сцены, что был по ошибке заключен предыдущим правительством Польши во главе с партией "Гражданская платформа", в которую ранее входил мэр Гданьска. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбление банков. В министерстве внутренних дел Польши сообщили, что у нападавшего были проблемы с психическим здоровьем.