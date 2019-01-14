Полиция задержала 72-летнего жителя Варшавы за угрозы президенту Польши

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши.

Полиция Польши задержала 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал президенту страны гибелью, передает местная полиция.

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По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши.

«Погиб (мэр Гданьска Павел) Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда», - приводит слова задержанного полиция.

Ранее в Польше задержали еще одного мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.

Как сообщал УНИАН, нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске, где вооруженный ножом мужчина напал на мэра Гданьска и нанес несколько ножевых ранений. Врачи пытались его спасти, но он скончался.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину.