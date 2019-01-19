Кардашьян в прозрачной мокрой майке: звезда показала "горячую" фотосессию в ванне
38-летняя Ким Кардашьян показала свою новую косметику. Она снялась с красной помадой, лежа в ванне.
Звезда анонсировала, что в коллекции её бьюти-бренда KKWBeauty скоро появится новая классическая алая помада и такой же карандаш для губ.
Рекламную кампанию она сопроводила двумя выразительными снимками с ярким макияжем.
The first ever @kkwbeauty Classic Red Crème Lipstick for $18 and Red 1 Lip Liner for $12 are true red shades that pair beautifully together while adding shape and dimension to the lips. Launching exclusively to the #KKWBEAUTY Pop-Up on 01.23 at @southcoastplaza and online at KKWBEAUTY.COM on 01.25 at 12PM PST Photo by @gregswalesart Makeup by @samvissermakeup Hair by @chrisappleton1
Фото порадовали поклонников Кардашьян. На одном из фото звезда в прозрачной мокрой майке в ванне. Сквозь ткань видно грудь звезды, на что отреагировали пользователи: «Шикарная!», «Это не ты, Ким! Не верю! Идеальна».