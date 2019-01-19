Кардашьян в прозрачной мокрой майке: звезда показала "горячую" фотосессию в ванне

Фото порадовали поклонников Кардашьян

38-летняя Ким Кардашьян показала свою новую косметику. Она снялась с красной помадой, лежа в ванне.

Звезда анонсировала, что в коллекции её бьюти-бренда KKWBeauty скоро появится новая классическая алая помада и такой же карандаш для губ.

Рекламную кампанию она сопроводила двумя выразительными снимками с ярким макияжем.

Фото порадовали поклонников Кардашьян. На одном из фото звезда в прозрачной мокрой майке в ванне. Сквозь ткань видно грудь звезды, на что отреагировали пользователи: «Шикарная!», «Это не ты, Ким! Не верю! Идеальна».