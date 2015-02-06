Обама: США не должны вмешиваться во все конфликты

Об этом заявил президент США Барак Обама, представляя проект стратегии национальной безопасности на последние два года своего пребывания в Белом доме, передает Би-би-си.

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Президент считает, что террористическая угроза внутри США уменьшилась, но не исчезла.

Кроме этого он заявил, что США не будут вести полномасштабные сухопутные войны против таких группировок, как "Исламское государство". Борьбу с ними будут вести с помощью контртеррористических операций.

США всегда будут защищать свои национальные интересы и поддерживать своих союзников и партнеров в Европе, заявил Барак Обама.