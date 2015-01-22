МИД Кубы: Переговоры с США по восстановлению дипломатических отношений проходят успешно

Куба и США обсуждают в Гаване практические шаги по восстановлению дипломатических отношений, переговоры идут продуктивно, сообщил заместитель руководителя управления по делам США кубинского МИД Густаво Мачин, передает РИА Новости.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Роберта Якобсон находится в столице Кубы, где идут переговоры с правительством Кубы о восстановлении дипотношений. Переговоры касаются технического и материально-технического обеспечения посольства, его персонала и оформления виз. В среду Якобсон встретилась с персоналом Отдела интересов США в Гаване и участвовала в "закрытом" ужине с кубинскими коллегами.

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"Обмен мнениями был продуктивен", — заявил кубинский дипломат, слова которого приводит сайт Cubadebate. "Мы обсудили вопросы о принципах, на которых должны быть восстановлены наши дипломатические отношения,… которые будут основываться, и это признают обе стороны, на принципах международного права и Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях", — заявил Мачин.

По его словам, делегации обсудили, какие необходимо сделать шаги для восстановления дипотношений. "Без сомнения, мы будем продолжать обсуждение для того, чтобы достичь этой цели", — добавил Мачин.

По словам кубинского дипломата, в ходе единственной встречи невозможно охватить все темы. Тем не менее, Мачин заявил, что встреча проходит "в уважительной и не напряженной обстановке". По итогам переговоров ожидается совместное заявление для прессы.

Президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили в декабре 2014 года о предстоящем снятии ряда ограничений в торговле, инвестициях и поездках, введенных США против Кубы. Речи об отмене американского торгового эмбарго против Кубы пока не идет, поскольку конгресс США выступает против этого.