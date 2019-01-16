Мать убийцы мэра Гданьска предупреждала полицию о проблемах сына с психикой
Мать Штефана В., который 13 января нанес смертельные ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, еще 30 ноября 2018 года сообщила в полицию, что обеспокоена его психическим состоянием.
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Об этом сообщает 16 января "Радио Гданьск". По данным радиостанции, полиция получила заявление за неделю до того, как Штефан В. был освобожден из тюрьмы. В тот же день полицейские направили письмо с этой информацией начальнику тюрьмы, в которой содержался мужчина.
Неизвестно, что тюремные власти сделали с этим заявлением, однако по неофициальным данным, никаких мер не было предпринято, утверждает "Радио Гданьск".
Эксперты считают, что Штефан В. продумал момент, место и способ совершения убийства. По неофициальной информации, перед выходом на свободу он сказал другим заключенным, что "они снова услышат о нем".
Через месяц после выхода из тюрьмы Штефан В. напал на Адамовича.
Штефан В. отбывал пять с половиной лет тюрьмы за четыре ограбления банков. Прокуратура допрашивает его сокамерников чтобы определить, планировал ли он нападение.
Как сообщал УНИАН, 14 января в Польше в больнице после нападения скончался мэр Гданьска Павел Адамович. Накануне во время благотворительного рождественского концерта нападавший трижды ударил мэра ножом.