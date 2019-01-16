Мать убийцы мэра Гданьска предупреждала полицию о проблемах сына с психикой

Полиция получила заявление о потенциальной опасности напавшего на мэра Гданьска Павла Адамовича Штефана В. за неделю до того, как тот покинул тюрьму.

Мать Штефана В., который 13 января нанес смертельные ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, еще 30 ноября 2018 года сообщила в полицию, что обеспокоена его психическим состоянием.

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Об этом сообщает 16 января "Радио Гданьск". По данным радиостанции, полиция получила заявление за неделю до того, как Штефан В. был освобожден из тюрьмы. В тот же день полицейские направили письмо с этой информацией начальнику тюрьмы, в которой содержался мужчина.

Неизвестно, что тюремные власти сделали с этим заявлением, однако по неофициальным данным, никаких мер не было предпринято, утверждает "Радио Гданьск".

Эксперты считают, что Штефан В. продумал момент, место и способ совершения убийства. По неофициальной информации, перед выходом на свободу он сказал другим заключенным, что "они снова услышат о нем".

Через месяц после выхода из тюрьмы Штефан В. напал на Адамовича.

Штефан В. отбывал пять с половиной лет тюрьмы за четыре ограбления банков. Прокуратура допрашивает его сокамерников чтобы определить, планировал ли он нападение.

Как сообщал УНИАН, 14 января в Польше в больнице после нападения скончался мэр Гданьска Павел Адамович. Накануне во время благотворительного рождественского концерта нападавший трижды ударил мэра ножом.