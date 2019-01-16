Трамп посчитал количество стен на границах государств мира

Трамп сообщил, что в мире существует около 77 заградительных построек.

Президент США Дональд Трамп подсчитал количество стен, существующих на границе разных государств.

Об этом он написал в твиттере.

Он сообщил, что в мире существует около 77 заградительных построек. Строительство еще 45-ти планируется в ближайшей перспективе.

«Более 800 миль стен были построены в Европе только с 2015 года», — подчеркнул Трамп.

Читайте такжеТрамп доказывал подчиненным бессмысленность стратегии, цитируя Майка Тайсона

Американский лидер добавил, что все эти проекты были признаны успешными.

«Остановите преступность на нашей южной границе!», — призвал Трамп.

Такое заявление президент США сделал на фоне продолжающегося шатдауна.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 тыс. госслужащих во время приостановки работы правительства.